News MN - Fischi del settore ospiti al termine del primo tempo

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Fischi da parte del settore ospiti a fine primo tempo

Al termine dei primi 45 minuti, più recupero, il risultato recita Lazio 2, Milan 0. La formazione di Rino Gattuso è meritatamente in vantaggio dopo una frazione di gioco nella quale quella di Amorim non è praticamente mai scesa in campo. Al momento del duplice fischio, il Diavolo è stato accompagnato negli spogliatoi dai fischi del settore ospiti, che sicuramente si aspettava qualcosa di più avendo occupato in massa il proprio spicchio di stadio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano