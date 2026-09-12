LAZ-MIL (2-0): troppo facile per la Lazio, ancora Estupinan in ritardo
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Raddoppio Lazio, ma non c'è da stupirsi. Il Milan ci sta capendo poco in generale e ci sta capendo poco sui cross dal fondo da sinistra: questa volta è frattesi che mette in mezzo ed Estupinan è ancora in ritardo sull'avversario, questa volta Noslin. La palla carambola sulla traversa, balla nell'area di porta, De Winter la calcia sulla testa di Noslin e finisce in porta. 2-0 al minuto 39, il Milan è davvero in alto mare.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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