Marelli sul contatto Estupinan-Cancellieri: "Non ci sono i margini anche solo per discutere di un eventuale calcio di rigore"

Marelli sul contatto Estupinan-Cancellieri: "Non ci sono i margini anche solo per discutere di un eventuale calcio di rigore"MilanNews.it
Oggi alle 18:09News
di Manuel Del Vecchio
Proteste vane della Lazio: il contatto tra Estupinan e Cancellieri non è falloso. Il commento di Luca Marelli su DAZN

Al quarto minuto di gioco proteste della Lazio per una presunta trattenuta di Estupinan in area di rigore su Cancellieri, che si lascia cadere troppo facilmente. Per Marcenaro non c'è assolutamente nulla e dello stesso avviso è anche Luca Marelli, commentatore arbitrale su DAZN:

"Quella di Estupinan su Cancellieri è una mano appoggiata sulla spalla per pochissimo tempo, non ci sono i margini anche solo per discutere di un eventuale calcio di rigore".