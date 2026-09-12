Giaccherini: "Gila ti garantisce tutto. Soffre un po' ad arrivare al 90° ma ho una spiegazione tattica"

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Emanuele Giaccherini si è espresso su Mario Gila, nuovo volto del Milan ed ex difensore della Lazio

Il commento di Emanuele Giaccherini a DAZN nel pre-partita di Lazio-Milan: "Gila è un giocatore che ti garantisce tutto, perché è primo negli sprint, primo per velocità ad alta intensità, primo per conduzione. È un giocatore che soffre un po' ad arrivare al 90° e oltre, perché le sue caratteristiche di generosità in fase di possesso e di non possesso lo portano a non finire le partite. Però una spiegazione ce l'ho ed è anche tattica: da quel lato lì ci sono giocatori come Moreira o Chukwueze, che propendono molto per la fase offensiva, mentre dall'altra parte hai un giocatore come Estupiñán che magari è un pochino più difensivo"

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim