News MN - Parterre d'eccezione allo stadio Olimpico: con Cardinale a seguire il riscaldamento anche Gardiner e Calvelli

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Gerry Cardinale è a bordocampo a seguire il riscaldamento del Milan insieme a Bobby Gardiner e Massimo Calvelli

Come successo nelle prime tre giornate di campionato, anche oggi Gerry Cardinale è a bordocampo per seguire da vicino il riscaldamento del Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio. Il proprietario rossonero, a differenza dei tre precedenti, è oggi affiancato anche dalla dirigenza, rappresentata da Bobby Gardiner e l'amministratore delegato Massimo Calvelli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano