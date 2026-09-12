MN - Parterre d'eccezione allo stadio Olimpico: con Cardinale a seguire il riscaldamento anche Gardiner e Calvelli
Come successo nelle prime tre giornate di campionato, anche oggi Gerry Cardinale è a bordocampo per seguire da vicino il riscaldamento del Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Lazio. Il proprietario rossonero, a differenza dei tre precedenti, è oggi affiancato anche dalla dirigenza, rappresentata da Bobby Gardiner e l'amministratore delegato Massimo Calvelli.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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