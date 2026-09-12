News MN - Applausi e cori per Rino Gattuso da parte del settore ospiti durante la lettura delle formazioni

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Applausi e cori del settore ospiti per Rino Gattuso durante la lettura delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan

Al momento della lettura delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, il settore ospiti ha seguito con un applauso e dei cori lo speaker quando ha nominato Gennaro Gattuso, leggenda rossonera ed oggi allenatore della formazione biancoceleste. Lo stesso tecnico ha così parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita: "Non ho letto e non ho sentito: leggo poco perché è meglio così, mi concentro sul lavoro. Lo ringrazio per quello che ha detto. E ha ragione, io ci ho costruito una carriera anche se avevo vicino a me dei campioni ed è stato tutto più facile. Avevo degli esempi e ho fatto copia e incolla dal primo giorno che sono arrivato. Grazie per i complimenti. Penso che i giocatori debbano sempre metterci passione. Se oggi con i tifosi è successo quello che avete visto è tutto merito dei ragazzi: siamo usciti al primo turno di Coppa Italia, ma i ragazzi hanno creduto fortemente in quello che stiamo proponendo, stanno lavorando con continuità e se oggi c'è un po' di entusiasmo in più è solo merito loro".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano