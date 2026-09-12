Ambrosini: "Ramos mi piace. Con la Juve pochi palloni per una squadra troppo rinunciataria"
Massimo Ambrosini, nel pre-gara di Lazio-Milan, ha espresso il suo parere su Gonçalo Ramos, nuovo attaccante rossonero. Le sue parole: "A me piace. Mi è piaciuto come si è inserito all'inizio, aveva più disinvoltura nel giocare. Nella partita col Venezia era partito bene, poi sbaglia quel gol ed è sembrato andare un po' più, meno leggero. È un giocatore forte. A Gonçalo Ramos sono arrivati troppo pochi palloni domenica, ma in generale per demerito, secondo me, di una squadra troppo rinunciataria. Guardando un po' anche come si è mosso in campo in queste prime partite, tende sempre ad andare molto verso sinistra, l'ha fatto tantissimo a Torino, cercare molto più il centrosinistra".
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim
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