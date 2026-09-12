Ambrosini: "Ramos mi piace. Con la Juve pochi palloni per una squadra troppo rinunciataria"

vedi letture

Le dichiarazioni di Massimo Ambrosini su Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan

Massimo Ambrosini, nel pre-gara di Lazio-Milan, ha espresso il suo parere su Gonçalo Ramos, nuovo attaccante rossonero. Le sue parole: "A me piace. Mi è piaciuto come si è inserito all'inizio, aveva più disinvoltura nel giocare. Nella partita col Venezia era partito bene, poi sbaglia quel gol ed è sembrato andare un po' più, meno leggero. È un giocatore forte. A Gonçalo Ramos sono arrivati troppo pochi palloni domenica, ma in generale per demerito, secondo me, di una squadra troppo rinunciataria. Guardando un po' anche come si è mosso in campo in queste prime partite, tende sempre ad andare molto verso sinistra, l'ha fatto tantissimo a Torino, cercare molto più il centrosinistra".

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim