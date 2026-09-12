LAZ-MIL (1-0): bruttezza rara di Estupinan e segna Cancellieri
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Gol della Lazio al decimo minuto, rete del vantaggio meritata per i biancocelesti. Che fosse un'azione partita male si era visto già dal contrasto di Loftus su Tavares ad inizio azione: molle oltre ogni aspettativa. Poi i rossoneri hanno proseguito peggio: la Lazio allarga a sinistra, cross dal fondo di Zaccagni che attraversa tutta l'area e trova Cancellieri sul secondo palo: bruttezza rara di Estupinan che si perde l'avversario in modo difficile da commentare. Una leggerezza che costa lo svantaggio al Milan.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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