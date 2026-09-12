Lazio-Milan 2-0 all'intervallo. È il Milan più brutto dell'anno, finora

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Primo tempo da 4 in pagella per il Milan. Lazio dominante e rossoneri arrendevoli senza motivo

I primi 45 minuti di Lazio-Milan hanno visto i rossoneri in estrema difficoltà in ogni fase. Nulli in costruzione, inesistenti in attacco, disorganizzati nel pressing, traballanti in difesa e con un'attitudine preoccupante. I due gol della Lazio sono due fotocopie: densità sul lato sinistro con un calciatore che arriva sul fondo e cross in mezzo, con Estupinan che una volta si fa anticipare da dietro e una volta da davanti. È sempre antipatico focalizzarsi su un singolo, ma la prestazione dell'ecuadoregno è stata ancora peggiore della media gravemente insufficiente di tutta la squadra. L'unico a salvarsi è Maignan, che ha effettuato due parate importanti su Zaccagni.

Amorim agitatissimo in panchina per tutta la durata del primo tempo, ma il tecnico portoghese non è riuscito a farsi seguire da chi è sceso in campo: la squadra è risultata sconnessa e lunghissima fin da primi minuti di gioco. Difficile pensare di ribaltarla nel secondo tempo se lo spartito è questo. Anzi, bisognerà preoccuparsi di non farla finire in goleada.