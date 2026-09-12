LAZ-MIL (2-2): Moreira, ma cosa hai combinato? Due gol spettacolari in pochi minuti. Impatto PAZZESCO

vedi letture

GOL DEL MILAN! Gran gol di Diego Moreira, che scarica in porta un sinistro velenosissimo tirando al volo. Costruzione veloce e avvolgente del Milan, con Chukwueze che si trova in mezzo e lancia per Rabiot, che allarga a Pulisic sulla destra: cross in mezzo con un campanile incredibile e gollazzo di Diego Moreira al volo.

E senza neanche darci il tempo di finire di scrivere il belga raddoppia! Due gol di Diego Moreira! PAZZESCO. GOL MERAVIGLIOSO DI DIEGO MOREIRA! Sinistro di prima intenzione da fuori area che si insacca rasoterra all'angolino. Impatto MERAVIGLIOSO dell'esterno belga, ora è 2-2 al minuto 68!