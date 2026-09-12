MN - Ovazione dei tifosi del Milan per Francesco Camarda al momento del suo ingresso in campo
Ultimo slot di cambio utilizzato da Ruben Amorim, che al minuto 85 di Lazio-Milan decide di sostituire uno stremato Gonçalo Ramos, applaudito al momento dell'uscita del campo, per Francesco Camada, che ha ricevuto un'ovazione da parte del settore ospiti al momento del suo ingresso in campo.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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