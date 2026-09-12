Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente quarto
MilanNews.it
La classifica aggiornata di Serie A dopo Lazio-Milan 2-2
Partita davvero strana quella dell'Olimpico, con le due squadre che dominano una per tempo. O sarebbe meglio dire che il Milan ha scelto di giocare solo la ripresa, mentre nel primo tempo la prestazione è stata ai limiti dell'agghiacciante. Moreira MVP e mattatore di giornata con una doppietta strepitosa in due minuti: i rossoneri continuano ad attaccare ma la stoccata finale per il 3-2 non arriva. Questa la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 10*
Roma 9
Inter 9
Milan 8*
Como 7
Juventus 7
Frosinone 7*
Atalanta 6
Cagliari 6
Sassuolo 4
Udinese 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Fioentina 3*
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1*
Venezia 0 *
Una gara in più *
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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