Moreira a DAZN: "Oggi il mister ha fatto un'ottima scelta a mettermi a sinistra ma per me è lo stesso"
Il Milan rimonta la Lazio 2-2 nel secondo tempo grazie alla doppietta di Diego Moreira in due minuti: due gol bellissimi per il belga entrato all'intervallo. Inevitabile che la palma di migliore in campo sia andata al calciatore rossonero che è intervenuto nell'intervista flash di DAZN a bordocampo. Le sue dichiarazioni complete.
È la prima doppietta della carriera?
"Sì, sono molto felice per i miei primi due gol. Ma come ho detto, sarei stato più felice se alla fine avessimo vinto. Però sono molto contento. Penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di più"
A Torino sei sembrato timido: oggi avevi più fiducia? Ti trovi meglio a sinistra?
"No, non direi timido. Penso che per me sia stato un inserimento nel campionato italiano ed era contro una grande squadra. Il mister mi ha chiesto cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, come ho detto posso giocare da entrambi i lati e per me è la stessa cosa. Oggi il mister ha fatto un'ottima scelta a mettermi a sinistra, quindi vedremo la prossima partita dove giocherò"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan