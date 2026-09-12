Moreira a DAZN: "Oggi il mister ha fatto un'ottima scelta a mettermi a sinistra ma per me è lo stesso"

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Le dichiarazioni complete di Diego Moreira al termine di Lazio-Milan 2-2, nella quale è stato votato migliore in campo

Il Milan rimonta la Lazio 2-2 nel secondo tempo grazie alla doppietta di Diego Moreira in due minuti: due gol bellissimi per il belga entrato all'intervallo. Inevitabile che la palma di migliore in campo sia andata al calciatore rossonero che è intervenuto nell'intervista flash di DAZN a bordocampo. Le sue dichiarazioni complete.

È la prima doppietta della carriera?

"Sì, sono molto felice per i miei primi due gol. Ma come ho detto, sarei stato più felice se alla fine avessimo vinto. Però sono molto contento. Penso che abbiamo fatto un grande secondo tempo e meritavamo di più"

A Torino sei sembrato timido: oggi avevi più fiducia? Ti trovi meglio a sinistra?

"No, non direi timido. Penso che per me sia stato un inserimento nel campionato italiano ed era contro una grande squadra. Il mister mi ha chiesto cose diverse. Oggi ho giocato a sinistra, come ho detto posso giocare da entrambi i lati e per me è la stessa cosa. Oggi il mister ha fatto un'ottima scelta a mettermi a sinistra, quindi vedremo la prossima partita dove giocherò"