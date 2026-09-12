Lazio, Gattuso a DAZN: "Ringrazio Amorim. Il Milan ha velocità e tecnica ma ce la giochiamo"

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Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio e grande ex della partita contro il Milan che comincerà tra pochi minuti

Le dichiarazioni di mister Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ai microfoni di DAZN prima della sfida dell'Olimpico contro il Milan.

Le hanno fatto piacere le parole di Amorim sulla sua passione? Si sente la passione dei tifosi?

"Non ho letto e non ho sentito: leggo poco perché è meglio così, mi concentro sul lavoro. Lo ringrazio per quello che ha detto. E ha ragione, io ci ho costruito una carriera anche se avevo vicino a me dei campioni ed è stato tutto più facile. Avevo degli esempi e ho fatto copia e incolla dal primo giorno che sono arrivato. Grazie per i complimenti. Penso che i giocatori debbano sempre metterci passione. Se oggi con i tifosi è successo quello che avete visto è tutto merito dei ragazzi: siamo usciti al primo turno di Coppa Italia, ma i ragazzi hanno creduto fortemente in quello che stiamo proponendo, stanno lavorando con continuità e se oggi c'è un po' di entusiasmo in più è solo merito loro"

Che Milan ti aspetti?

"L'abbiamo analizzata, l'abbiamo vista. Molte volte vedi sempre la linea a cinque, si schiacciano, ma noi dobbiamo essere bravi con i nostri esterni a tenerli là. Ti possono fare del male quando ripartono: hanno velocità, hanno tecnica. Quando vanno su un esterno e fanno un giro palla, cercano subito il cambio di gioco e ti puntano con l'esterno, con Chukwueze che la mette dentro. Hanno sempre quattro o cinque giocatori in area. A tratti sono aggressivi, a tratti fanno quello che ho detto. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita e ad avere coraggio. Rispetto per loro, però penso che se facciamo le cose fatte bene, possiamo giocarcela"

Nuno Tavares ha capito quanto è forte?

"È un giocatore che era da Real Madrid. Ha qualità da Real Madrid: destro, sinistro, velocità. Bisogna un po' sistemarlo. È un tipo particolare, dopo una partita ha bisogno del suo tempo per recuperare. In una squadra ti puoi permettere uno o due elementi così, non di più; però è un ragazzo educato, per bene, e bisogna entrargli nella testa per fargli capire certe cose. Ci vuole tempo, ma lui sa di avere talento e di essere fortissimo. Poteva fare 10-12 anni al Real Madrid per le qualità che ha"