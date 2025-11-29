Lazio, Fabiani a Sky: "La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori"

Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Lazio, valevole per il 13° turno di campionato. Il direttore sportivo laziale Angelo Fabiani è intervenuto nel pre gara della sfida tra rossoneri e biancocelesti ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni integrali.

A che punto è la Lazio? Cosa serve per crescere?

"Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister"

Cessione pesante?

"Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Pur tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori"

Si può giocare allo Stadio Flaminio?

"Mi auguro che finalmente un qualcosa si muova su tutto il territorio nazionale. Oggi un club non può prescindere da un impianto di proprietà, non vale solo per la Lazio. Mi auguro che si vada su un modello europeo. So che ci sono delle interlocuzioni tra club e comune di Roma: stanno andando avanti sul progetto e credo che questo sogna possa realizzarsi"