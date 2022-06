Lazio, l'affare Romagnoli è condizionato dall'uscita di Acerbi

MilanNews.it

Da tempo ormai si parla del possibile trasferimento a costo zero Alessio Romagnoli alla Lazio, ma per ora la fumata bianca non è ancora arrivata. Questo perchè, come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo eventuale arrivo è condizionato dall'uscita di Francesco Acerbi, il quale ha un contratto con i biancocelesti fino al 2025.