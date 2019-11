Lazio, S. Inzaghi: "Il tabù San Siro? In Coppa Italia abbiamo vinto..."

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, si è espresso in merito al tabù San Siro per la Lazio, dove la vittoria per i biancocelesti manca da tantissimi anni in Serie A: "L'anno scorso era importante vincere la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campionato abbiamo perso dopo una partita ben giocata da entrambe le formazioni. Faremo il massimo domani, sapendo che in questi 3 anni e mezzo abbiamo fatto sempre meglio quando abbiamo giocato con personalità. Ed è ciò che chiedo alla mia squadra".