Lazio, Sarri vuole ripartire dalle certezze: Rovella blindato

Con il ritorno di Sarri sulla panchina sulla Lazio la società biancoceleste vuole blindare i giocatori che il tecnico toscano ritiene fondamentali per il suo progetto, avendoli già allenati in passato.

Tra i nomi intoccabili, oltre ai vari Romagnoli, Zaccagni e Vecino c'è anche Rovella, centrocampista ex Juventus che nelle ultime stagioni si è messo in mostra a suon di prestazioni importanti: il classe 2001 piace molto anche al Milan per rinforzare la mediana ma a quanto pare sarà veramente difficile convincere Sarri e Lotito a lasciarlo partire.