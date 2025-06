Gazidis su Moncada: "Capo scout di talento, molto bravo a lavorare con i giovani. Il suo lavoro fu importante per ricostruire quel Milan"

Al Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media, l'ex dirigente milanista Ivan Gazidis ha parlato di Moncada come top scout e della qualità della video-analisi Milan. Parentesi importante, se non fondamentale, anche quella relativa all'esperienza come dirigente di Paolo Maldini in rossonero.

Su Moncada

"Una delle prime cose che abbiamo deciso di fare, è stata quella di assumere un capo scout di qualità e talento come Moncada, bravo a scoprire giovani talenti per ricostruire il Milan. Per fare bene devi poi saper analizzare i giocatori e le loro caratteristiche, non solo tecniche, e lo abbiamo fatto in ogni sessione di mercato".