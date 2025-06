Oggi inizia la Milan Cup 2025: al via l’undicesima edizione a Cattolica

È tutto pronto per l’undicesima edizione della Milan Cup, il tradizionale torneo giovanile rossonero che anche quest’anno, per il terzo consecutivo, fa tappa a Cattolica. Una scelta che conferma il grande successo delle precedenti edizioni e il calore del pubblico locale, pronto a gremire gli spalti dello Stadio Giorgio Calbi per un weekend all’insegna di sport, amicizia e valori condivisi.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per oggi, venerdì 13 giugno, mentre le gare si disputeranno sabato 14 e domenica 15. Il programma prevede partite dalle 9.00 alle 17.30 nella giornata di sabato, mentre domenica si giocherà la fase finale del torneo, seguita dalle attesissime premiazioni.

A scendere in campo saranno 48 squadre affiliate AC Milan, con una significativa rappresentanza internazionale grazie a tre formazioni provenienti da Romania e Svizzera. In totale, oltre 750 giovani calciatori e calciatrici, suddivisi nelle categorie Primi Calci, Pulcini 1° anno e Pulcini 2° anno, saranno protagonisti del torneo, guidati da 96 allenatori e supportati da circa 100 membri dello staff tecnico.

Attesi anche 1.500 spettatori, tra famiglie, amici e tifosi del calcio giovanile, per sostenere i piccoli atleti in un’atmosfera di festa e condivisione.

A rendere ancora più speciale l’evento saranno le presenze di grandi ospiti rossoneri: Nelson Dida, leggendario ex portiere del Milan, Karen Appiah, calciatrice della Prima Squadra femminile, insieme a Ernesto Perin e Alessandro Longoni, giovani talenti della Primavera e protagonisti anche con le Nazionali giovanili.

Un weekend imperdibile per celebrare la passione rossonera e il futuro del calcio.