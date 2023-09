Lazza: "Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan"

Lazza, noto cantante e tifoso rossonero, ha dichiarato in seguito all'ufficialità della partnership tra AC Milan e la sua bibita BOEM: "Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore, non appena si presenta la possibilità corro allo stadio per godermi le partite dal vivo e tifare rossonero. Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan".