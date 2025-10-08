Le dichiarazioni di Serse Cosmi sul valore di Modric al Milan
Serse Cosmi, allenatore italiano di lungo corso, è intervenuto nel corso della trasmissione Calcissimo e ha parlato, a margine di questa seconda sosta per le Nazionali, della situazione dei tecnici dei quattro top club, Napoli, Inter, Milan e Juventus. Le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.
Le parole di mister Serse Cosmi a difesa del tecnico rossonero Massimiliano Allegri: "Le critiche nei confronti di Allegri sono ventennali. Mi aspettavo che il Milan reagisse alla prima sconfitta. Modric è il miglior acquisto della Serie A, porta qualità, mentalità e un’esperienza che può cambiare il volto della squadra"
