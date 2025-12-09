Le pagelle del CorSport: Pulisic sontuoso, Ricci cambia il volto del Milan

Sono tante le note positive con cui il Milan torna da Torino: al di là della vittoria, si analizzano i motivi per cui questa è arrivata e molti sono da ricercare all'interno delle qualità dei giocatori che ieri si sono messi in mostra. Su tutti, ovviamente, Christian Pulisic che ha ribaltato tutto, nonostante arrivasse da giorni di febbre, e che questa mattina il Corriere dello Sport premia con il meritato 8 in pagella: "Più forte della febbre, entra e riporta il Milan in testa con una doppietta sontuosa. Ci sarebbe anche il tris ma Nkunku è in fuorigioco. Serve altro?"

L'altro giocatore determinate è stato Adrien Rabiot che nel primo tempo ha, di fatto, tenuto a galla i rossoneri. Voto 7.5: "Si prende la squadra sulle spalle nel momento di massima difficoltà. Straordinario nel provare e trovare la saetta da lontano che riapre la gara, poi sfiora il bis aprendo troppo il piattone sinistro". Molto bene anche l'ingresso di Ricci, che si prende un 7: "Ex di turno, sfiora il pareggio da due passi. Cambia volto anche lui al Milan alzando la pericolosità con i suoi inserimenti. E da uno di questi nasce la palla d’oro per il tris di Pulisic".

I voti negativi sono per Tomori e Pavlovic (5.5) ma anche per Leao (5.5).




