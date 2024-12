Le pagelle del CorSport: Reijnders totale, Morata il peggiore

Le pagelle del Corriere dello Sport per i giocatori del Milan dopo il pareggio interno contro la Roma che ha segnato la pietra tombale sull'esperienza di Paulo Fonseca in rossonero, sono divise in due metà. Chi ha giocato bene, chi ha giocato male. Tra i positivi, il migliore, c'è Tijjani Reijnders come sempre, premiato con un 7 in pagella: "Centrocampista totale. Al posto giusto nel momento giusto, da un’area di rigore all’altra. Timbra per la nona volta in stagione". Bene anche Maignan, Fofana e Jimenez, tutti e tre con il 6.5. Per il giovane terzino spagnolo questo è il giudizio: "Parte assatanato, affondando i colpi sulla sinistra, approfittando della svagatezza di Mancini. Poi la sua frenesia si attenua".

Il peggiore in campo è Alvaro Morata, 5: "Non riesce mai a girarsi. E il Milan continua ad avere un problema nello spot di centravanti". Male anche Thiaw, Theo, Terracciano e Chukwueze tutti giudicati con un 5.5. Lo stesso voto anche per Paulo Fonseca, ormai ex tecnico del Milan: "Da precario è ancora più nervoso del solito, tanto da farsi cacciare con una brutta scena prima dell’intervallo. Tra le tante assenze, aveva preparato bene la gara".