Le pagelle della Gazzetta: Milan non pervenuto. Non si salva nessuno, fatta eccezione Pavlovic e Fofana

Dalla trasferta di Zagabria il Milan non ha imparato niente, anche perché a Rotterdam contro il Feyenoord la formazione rossonera non è stata pervenuta. Ed ecco spiegato il 5 de La Gazzetta dello Sport, che non ha avuto pietà di nessuno, eccetto di Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana, gli unici (appena) sufficienti in un mare di bocciature.

Basti pensare che il voto più alto dei Fantastici 4, ovvero Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix è stato quello del portoghese in maglia 79, la cui prestazione è stata giudicata con un 5,5 in pagella. Per il connazionale con la 10, invece, partita da dimenticare (voto 4,5), così come per l'attaccante messicano (voto 5), che oltre ad avere pochissimi palloni giocabili non ha praticamente mai tirato in porta.

Male anche Theo Hernande (voto 5), così come Kyle Walker, ma il peggiore è stato senza ombra di dubbio Mike Maignan, voto 4, data la complicità sul gol dell'1 a 0 del Feyenoord.