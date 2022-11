Le pagelle di Giroud: sostituisce il Pallone d'Oro e raggiunge Henry sul tetto dei goleador

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tutti si aspettavano Karim Benzema, nuovo pallone d'oro in carica. Risponde Giroud che, in Russia, non aveva mai tirato in porta e conseguentemente non segnato. Invece qui sigla addirittura una doppietta, rischiando la tripletta con una sforbiciata. Affianca Henry a quota 51, è il miglior bomber di sempre della Nazionale francese.



TuttoMercatoWeb: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8