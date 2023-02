Le pagelle di Giroud: vaga nel deserto poi sbaglia clamorosamente l'azione del pari

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan perde il derby anche in campionato dopo quello di Supercoppa e si conferma in un momento di forma pessimo per risultati e gioco espresso. Tra i peggiori in campo Olivier Giroud, tornato dal Mondiale nettamente cambiato in peggio. La Gazzetta dello Sport spiega così il 4,5 in pagella: "A lungo non gli arriva nulla e niente combina, però non si nota neppure al disturbo". Tuttosport ricorda i fasti dell'anno passato: "Un anno fa, si era girato due volte, stavolta invece, nell'occasione del possibile 1-1 sbaglia lo stop perché non vuole tirare di destro". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Un tempo intero a vagare nel deserto senza poter incidere". Anche il Corriere della Sera è molto critico: "Non si è girato, stavolta. Anzi: s'incarta divorandosi incredibilmente il gol del pari. Errore non da lui, che pesa dannatamente". MilanNews è ancora più duro nei suoi confronti: "Buttato al macello nel primo tempo, dove non becca un canale per l’atteggiamento provinciale della squadra. Nel secondo tempo, invece, ha la palla d’oro per il pareggio, ma sbaglia clamorosamente lo stop". Infine la valutazione di TMW: "Serata difficile per l'attaccante, eroe del derby di un anno fa. Ha vita dura contro i centrali interisti, con tanti duelli persi e pochi palloni giocabili. Questa volta non si è girato".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

MilanNews: 4