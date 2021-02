Le pagelle di Ibrahimovic: "L'ultimo ad arrendersi, ma è troppo solo e fermo"

Ingabbiato dallo Spezia, anche Zlatan Ibrahimovic delude e così il Milan cade in trasferta. "Prova incolore e soprattutto in solitaria", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5 in pagella, al pari del Corriere dello Sport, secondo cui non dà "Nessun contributo concreto a una squadra per la prima volta in crisi di gioco". Stesso voto dal Corriere della Sera ("L'ultimo ad arrendersi, ma è troppo solo e fermo") e da Tuttosport.

I VOTI DI IBRAHIMOVIC

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5