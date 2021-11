Le pagelle di Kjaer: immenso, è l'Ibra della difesa. Festeggia nel migliore dei modi il rinnovo

Il Milan vince all'Olimpico nel big match con la Roma e risponde al Napoli, che nel pomeriggio aveva vinto, pur soffrendo, il derby con la Salernitana. Se Ibra davanti è devastante, in difesa i rossoneri possono contare su uno dei centrali più forti e in forma del momento: Simon Kjaer. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del danese è da 8 in pagella: "Un gran recupero su Abraham lanciato a rete e tante altre cose dall'inizio alla fine. Lanci lunghi perfetti, chiusure da manuale e un salvataggio sulla riga: è l'Ibra della difesa". 7 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "I romanisti lo ricordano con terrore per una stagione disgraziata. Ma adesso è una sentinella inflessibile. Nega a Zaniolo il possibile 1-2 e pulisce l’area di rigore in tutti i modi: a terra e in aria". Voto 8 anche sul Corriere della Sera: "Immenso: non fa toccare la palla a nessuno e festeggia nel migliore dei modi il (meritatissimo) rinnovo fino al 2024". 8 anche nelle pagelle targate TWM: "Come un tuono, si mette in mezzo fra la palla e gli avversari, sistematicamente. Come se sapesse leggere prima degli altri quel che bisognerebbe fare. Quando non c'è il portiere è lui a metterci la zucca per evitare il ritorno romanista. Monumentale, anche se all'ultimo minuto rischia davvero tantissimo".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Milannews: 7.5