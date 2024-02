Le pagelle di Leao, il voto è unanime. Rafa zittisce i critici

Nel day after di Milan-Atalanta, alla voce migliore in campo, ci sono pochissimi dubbi: Rafael Leao. Non solo un gol capolavoro ma una prestazione travolgente a cui forse è mancata solo una seconda rete che avrebbe potuto dare i tre punti meritati al Milan. Leao è più forte degli avversari, dei loro falli e anche di Orsato che prova a farlo innervosire con un cartellino giallo sconcertante. E così è ovvio che quest'oggi le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani lo lodino come migliore in campo. A partire dalla Gazzetta dello Sport (7.5): "Il gol è un graffito di TvBoy: appare dal nulla, con stile. Di più, ha voglia, è propositivo, crea per Loftus-Cheek e Pulisic". Lo stesso voto è stato assegnato anche da tutti gli altri, cominciando da Tuttosport: "Serata da leader tecnico. Pronti via e disegna un arcobaleno che fa venire giù San Siro. È in buona condizione, un pericolo costante per la Dea". E poi anche il Corriere dello Sport: "Si è preso una rivincita zittendo i critici. Il gol è magia pura. Gli ingredienti: eleganza, dribbling e precisione. Il portoghese sblocca subito il match e ritrova la rete in campionato dopo cinque mesi. Stupendi gli assist per Loftus-Cheek e Pulisic".

Anche MilanNews.it premia Leao con un 7.5 in pagella: "Realizza uno dei gol più belli da quando è al Milan. Spezza il raddoppio avversario e poi disegna un arcobaleno magico che lascia impietrito Carnesecchi. Per tutto il primo tempo, l’Atalanta non lo prende quasi mai. Anche nella ripresa cerca di trovare gli spazi per fare male, ma Orsato consente s Scalvini di usufruire dell’immunità-Barella". E lo stesso voto è confermato anche da Tuttomercatoweb.com: "Dopo l'Europa League, torna a festeggiare davanti al pubblico di San Siro anche in campionato. Un gol tanto atteso, quanto voluto. Di rabbia e di classe, spacca la partita con una giocata da campione. Imprendibile quando è in serata come oggi".

LE PAGELLE DI LEAO

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5

MilanNews.it - 7.5

Tuttomercatoweb.com - 7.5