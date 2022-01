Le pagelle di Maignan: il 2022 restituisce il portiere di inizio stagione. Quattro volte decisivo

Nella vittoria del Milan della Roma, ci sono i guantoni di Mike Maignan. Il portiere francese è stato decisivo e giudicato tra i migliori in campo: “Il 2022 ci restituisce il portiere che avevamo conosciuto a inizio stagione”, scrive Tuttosport a corredo del 7,5 in pagella. Stesso voto per il Corsport (“Protagonista assoluto. Quattro volte decisivo”), si scende a 7 sulle pagine della rosea: “Plastico, un po’ teatrale ma reattivo”. Per noi di TMW, Maignan è stato da 8.

TMW 8

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

MilanNews 7,5