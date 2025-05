Le pagelle di Milan Futuro-SPAL: il gioco passa da Sandri, bene Bartesaghi

vedi letture

Di seguito si riportano le pagelle rossonere al termine della partita Milan Futuro-SPAL 1-0, gara valevole per l'andata dei playout di Serie C, girone B e che si è disputata al "Chinetti" di Solbiate Arno:

NAVA, 6: inoperoso praticamente per tutta la partita, deve ringraziare la linea difensiva per l'ottima copertura. Concentrato con due interventi di pugno con cui allontana potenziali minacce.

MINOTTI, 6.5: Prova asolutamente positiva, in sostituzione dell'infortunato Coubis. Pulito negli interventi e deciso nei diversi corpo a corpo con gli attaccanti della SPAL.

CAMPORESE, 7: in qualità di capitano e colonna della difesa, merita il voto più alto di un reparto difensivo che, di fatto, non ha concesso tiri in porta. Ingaggia un duello rusticano con Molina, che vince con grande esperienza. Bravo anche quando entra l'esperto Antenucci.

BARTESAGHI, 6.5: il primo pericolo della gara porta la sua firma, con un gran tiro dopo due minuti. Nel primo tempo è costantemente nella metà campo avversaria ed è sempre molto concentrato quando si tratta di ripiegare o di reggere l'urto delle transizioni avversarie che anche grazie al suo aiuto risultano inoffensive.

QUIRINI, 6.5: solita grande prova del motorino sulla fascia destra rossonera. Anche oggi va vicinissimo al gol con un inserimento a fari spenti dalla sua corsia: solo una grandissima uscita di Galeotti gli nega la gioia della rete.

BRANCA, 6: come sempre è generoso in fase di non possesso e fantasioso con il pallone tra i piedi. Meno appariscente di altre occasioni ma contribuisce al dominio in mezzo al campo nel primo tempo.

31' st MALASPINA, SV

SANDRI, 7.5: grande prestazione per il regista rossonero, non solo per la freddezza con cui trasforma il rigore ma soprattutto per come riesce a gestire i ritmi della squadra per tutta la gara. Il gioco passa sempre da lui, specialmente nel primo tempo, in cui il Milan mette sotto pressione la SPAL per 45 minuti. Fondamentale anche in fase di interdizione, abile a recuperare diversi palloni.

50' st VICTOR, SV

ALESI, 6: nel primo tempo è uno dei creatori ma allo stesso tempo catalizzatori del gioco rossonero. Con il passare dei minuti, e nel ruolo di mezzala, riesce a essere meno incisivo. Come sempre, comunque, si rende pericoloso.

31' st SIA, SV

BOZZOLAN, 6: prova solida e attenta, per tutti i 90 minuti. Nel primo tempo riesce a spingere con insistenza, combinando bene con Alesi e Bartesaghi. Si rende autore anche di una grande chiusura difensiva.

TRAORÈ, 6: prova davvero generosa di Chaka che è costretto a giocare come falso nove e in questo ruolo si mette al servizio della squadra Gli arrivano palle sporche ma riesce a tenere botta. L'azione decisiva è quella con cui si guadagna il rigore che sblocca il match. Solo per questo meriterebbe un "più".

31' st TURCO, SV

IANESI, 6.5: ottima prova, da variabile impazzita accanto di Chaka. Per caratteristiche e abitudine, più del compagno riesce a smarcarsi e farsi trovare tra le linee dove quasi ogni volta che riceve palla va a creare un pericolo. Dimostra anche tanta personalità, senz avere paura nel puntare il diretto avversario.

42' st OMOREGBE, SV