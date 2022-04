Le pagelle di Pioli: cambi azzardati, ma alla fine vincente. Mettere Ibra è la ciliegina

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan vince in pieno recupero sul campo della Lazio e torna in testa alla classifica, la lotta scudetto si fa sempre più bella. Promosso a pieno voti dai quotidiani il tecnico rossonero Stefano Pioli abile, anche con i cambi, a ribaltare il risultato all'Olimpico. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Immobile dopo 4' minuti come Lautaro nel derby, ma i punti di contatto tra il Milan capolista e quello di Coppa finiscono qui. Bravo a raccogliere le energie dei suoi. E coi cambi: qualcuno non la prende bene, ma ha ragione lui".

Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Braccia al cielo, correndo sotto la Curva rossonera. Un premio ai cambi azzardati, alla fine vincenti, hanno separato l’estasi dai rimpianti. Ci aveva creduto da solo". Voto 7 anche da Tuttosport: "La squadra ha anima e cuore, non molla mai. E lui, come condottiero, è giusto che si prenda tutti i suoi meriti".

Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "L'assenza di Bennacer è pesante perché Kessie e Diaz non ripagano la fiducia del tecnico con prestazioni all'altezza. Risolleva la squadra negli spogliatoi, lo spazio lasciato all'ingegno di Leao si dimostra alla fine la scelta giusta. E mettere Ibra è la ciliegina".

