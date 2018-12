Le pagelle di Rodriguez: il migliore in campo con la Fiorentina

Contro la Fiorentina Ricardo Rodriguez ha disputato una delle migliori partite con il Milan. Sempre sul pezzo in difesa, non lascia scampo agli avversari. Propositivo in attacco, sfiora il gol in almeno due occasioni. Ecco i voti usciti stamattina sul terzino svizzero:

Milannews.it 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

TuttoSport 6,5

TuttoMercatoWeb 6,5