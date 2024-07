Le pagelle di Theo dopo Portogallo-Francia: "Segna il pesante rigore della vittoria", ma c'è chi lo ha bocciato

La Francia è in semifinale a Euro2024. Sconfitto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, solamente ai rigori dopo uno 0-0 durato per 120 minuti. Ai rigori è decisivo l'errore di Joao Felix, ma soprattutto il rigore segnato, il quinto della serie, da Theo Hernandez, che ha sancito la vittoria della Francia. Nel complesso buona prestazione quella dei tre rossoneri in campo, i due francesi Theo e Maignan e il portoghese Leao.

LE PAGELLE DI THEO HERNANDEZ DOPO PORTOGALLO-FRANCIA

La Gazzetta dello Sport 7.5: "Bel tiro da fuori. Applicato nella fase difensiva. Gran recuperi su CR7 e Conceiçao. Segna il pesante rigore della vittoria".

Il Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6: "Al 20’ arriva una sua stoccata mancina, ma Diogo Costa è attento. Col passare dei minuti si spegne, ma non trema al rigore decisivo".

L'Equipe 5: "Non sempre a suo agio, ma ha comunque tenuto bene il suo corridoio, e ha incatenato le gare offensive. Firma un grosso colpo di sinistra respinto da Diogo Costa (20º), e un centro pericoloso che è fuggito davanti a Kolo Muani (52º). Raffreddato da Conceiçao (93e), senza conseguenze".