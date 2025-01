Le pagelle di Tuttosport: Conceiçao ha trasformato il Milan in meno di una settimana

vedi letture

Rafael Leao è il migliore in campo della Supercoppa Italiana secondo le pagelle di Tuttosport. Il calciatore portoghese è entrato a gara in corso e ha contribuito a cambiare il match, entrando in tutti e tre i gol della rimonta rossonera. Per questo si merita l'8 in pagella: "Rimedia la punizione di Hernandez e serve i due assist grazie allo sprint da Speedy Gonzales". Subito dopo di lui c'è Christian Pulisic che pareggia la partita con un gran gol, lo attiva per l'assist a Abraham e gioca la solita gara generosa: "Ha sulla coscienza un colpo di testa molle solo davanti al portiere. Si riscatta col 2-2 che evidenzia la sua abilità di palleggio e poi imbecca Leao per il 3-2 finale".

Benissimo anche Reijnders, Theo Hernandez e Mike Maignan tutti valutati con il 7 in pagella. Sul portiere francese, ieri capitano, viene scritto questo: "Paratona quando carica le gambe come una pantera per scattare in tuffo e deviare un bolide di collo pieno di Dimarco. Muraglia umana in uscita bassa sul tiro di Dumfries nel finale". Su Sergio Conceicao, voto 8, viene scritto così: "La grinta della squadra è tutta roba sua. Come questa Supercoppa vinta alla faccia del pronostico. Ha trasformato il Milan di Fonseca in meno di una settimana".