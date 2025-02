Le pagelle di Tuttosport: Gimenez bomber, Jimenez piedino fatato

Nelle pagelle di Tuttosport all'indomani di Milan-Hellas Verona, a prendersi la scena sono i due quasi omonimi: Santiago Gimenez e Alex Jimenez, entrambi premiati con il 7 in pagella. Per il centravanti messicano questo è il giudizio: "Dopo 33 minuti a fari spenti trova lo spiraglio giusto per andare in rete, ma la sua posizione è di fuorigioco. Prova a vestirsi da assistman per Musah, ma l’americano sotto porta non è bravo come lui, che alla fine imbeccato da Leao si mette i panni da bomber e leva il Milan d’impaccio".

Questa invece la valutazione per il terzino spagnolo: "Col piedino fatato scucchiaia in area per Leao in occasione del gol: il suo ingresso cambia il match". Bene anche Rafael Leao (6.5), autore di un assist. Quasi tutti gli altri sono sufficienti ma senza impressionare. Male Riccardo Sottil (5) e non bene anche Theo, Musah e Pulisic (5.5). Per Sergio Conceica c'è il 6.5: "Azzecca i cambi e fa quello che deve: vincere".