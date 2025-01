Le pagelle di Tuttosport: Maignan il migliore. Bene Pavlovic e Leao, bocciato Theo

Il Milan inizia ad intravedere gli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria di ieri contro il Girona. Il gol decisivo l'ha segnato al 36esimo minuto Rafael Leao, premiato da Tuttosport con un 7 pieno in pagella: "All’ 11’ la prima occasione, ma Gazzaniga dice no. Al 37’ fa tutto bene e ci pensa lui a mettere la partita sul binario giusto. Partita da big".

Per il quotidiano, però, il migliore in campo del Milan è stato Maignan, voto 7,5: "Decisivo su Van de Beek (31’ pt) e Tsygankov (33’), miracoloso su Herrera nel recupero: migliore in campo". Bene anche Fofana (voto 6,5) e finalmente Ismael Bennacer (voto 6,5), ma quella che più di tutte è saltata all'occhio è l'ottima prestazione dell'uomo mercato del Milan Strahinja Pavlovic, che Tuttosport ha premiato con un 7 in pagella, proprio come Leao: "Tre interventi risolutivi nel primo tempo e una gara giocata con personalità e attenzione".

Opache invece le prestazioni di Reijnders (voto 5,5) e Morata (voto 5,5), mentre Theo Hernandez è stato ancora una volta bocciato. Per il francese si è infatti optato per un voto triste, il 5: "Al 24’ prende una traversa abbastanza clamorosa perché non è freddo sulla conclusione. Troppo compassato anche sulla seconda chance (10’ st)".

Per Conceiçao, invece, voto 6,5: "Vince la prima in Champions sulla panchina del Milan".