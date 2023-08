Le pagelle di Tuttosport: "Turbo Leao, Krunic dirige"

Tuttosport nel titolo delle sue pagelle mette in rilievo due giocatori che hanno fatto un'ottima partita ma che non sono sui titoloni dei giornali stamattina: Leao e Krunic. Il titolo recita: "Turbo Leao, Krunic dirige". Per il portoghese (7), il giudizio decreta: "Quando accende il turbo, non c'è nessun difensore del Bologna che può minimamente arginarlo". Per il bosniaco (6.5): "Dirige in fase di possesso". Bene anche Pulisic (7). Appena la sufficienza per Giroud e Reijnders (6). Unico voto negativo per l'ingresso di Okafor (5.5).