Le pagelle italiane di Theo post Austria: "Moto costante sull'out mancino"

Ieri sera a Euro 2024 ha esordito la Francia dei rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. E se la punta che si trasferirà a Los Angeles è entrata solamente nei minuti finali, il portiere e il terzino non solo hanno cominciato da titolari ma hanno anche giocato tutta la partita, risultando anche decisivi per i tre punti finali. I transalpini hanno vinto 1-0 con un autogol ma poco prima, sul risultato ancora fermo sul livello del mare, Maignan ha compiuto un vero e proprio miracolo su Baumgartner. Mentre Theo non ha fatto passare nulla a sinistra.

LE PAGELLE ITALIANE DI THEO HERNANDEZ

Gazzetta dello Sport, 6.5: “Sua la palla per Mbappè in avvio e suo il cross che Griezmann non impatta nella ripresa”.

Tuttosport, 6.5: “E’ stato il solito moto costante sull’out mancino, dove sia Rabiot che Thuram gli hanno lasciato aperto il corridoio per inserirsi come piace a lui”.