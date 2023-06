Kylian Mbappe lascerà il PSG alla fine del proprio contratto. Secondo Le Parisien, l'attaccante francese non è mai stato così vicino dal lasciare la capitale francese. Il classe '98 vuole andare al Real Madrid e si sarebbe convinto dopo l'addio di Karim Benzema. Al PSG, di conseguenza, non resta che cederlo subito per non perderlo a parametro zero tra dodici mesi.