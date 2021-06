Le Parisien - Pavard: "Sono svenuto per 15 secondi". L'Uefa apre inchiesta

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Uefa ha aperto un'inchiesta sulle circostanze della mancata uscita dal campo di Beniamin Pavard, rimasto a terra in uno scontro con un avversario durante la patita contro la Germania, ma che poi si era rialzato e aveva continuato a giocare. Lo scrive il quotidiano 'Le Parisien', che cita come fonte Rmc e ricorda che il giocatore dopo la partita aveva rivelato, ai microfoni di BeInsport, di essere "andato Ko, sono svenuto per una quindicina di secondi". Sollecitata da sindacato mondiale dei calciatori, FifPro, l'Uefa intende ora capire se non sia stato applicato il protocollo relativo ai casi di commozione cerebrale, che è stato reso obbligatorio e permette perfino una sostituzione aggiuntiva oltre alle cinque permesse dal regolamento. Intanto, dal ritiro della Francia, l'altro difensore Raphael Varane ha chiesto una maggiore attenzione "in casi come questo" (ANSA).