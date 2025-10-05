Le parole di Massimiliano Allegri su Rafa Leao prima di Juve-Milan

Ieri, vigilia di Juventus-Milan, Max Allegri ha parlato in conferenza di Rafael Leao. Il portoghese ha svolto una settimana intera di allenamenti dopo essere rientrato dall'infortunio al polpaccio. Queste le parole del mister: "Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Leao sta crescendo di condizione, così come Nkunku".

Leao è pronto per fare il grande salto?

"Leao deve iniziare ancora la stagione praticamente. Ha grande voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue mani. Leao sa che è una stagione importante per lui. C’è un vecchio detto: aiutati che Dio ti aiuta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui".