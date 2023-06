Le parole di Scaroni sulle cessioni: ecco cosa intendeva il presidente 

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Durante l'intervista al Corriere della Sera, Paolo Scaroni, oltre a parlare degli investimenti, dove il Milan ha speso oltre 200 milioni in 4 anni, e continuerà a investire anche in questa sessione, ha toccato anche l'argomento cessioni. Il presidente rossonero si riferisce in particolar modo a quei giocatori che non rientrano più nel progetto e sono meno funzionali alla squadra, ovvero i cosiddetti esuberi. Cessioni che già previste. Saper vendere al momento giusto per sfoltire una rosa molto ampia e ricavare denaro utilizzabile per gli acquisti.