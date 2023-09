Leadership e consigli preziosi: così Florenzi guiderà il Milan a Cagliari

Nei molti cambi di formazione effettuati da Stefano Pioli, in vista di questa sera alle 18:30 in Sardegna contro il Cagliari, spicca tra tutti il nome di Alessandro Florenzi, tra i più propositivi in queste ultime uscite rossonere. Il difensore classe 91' se verrà confermata la probabile formazione sarà il più anziano in campo tra i giocatori del Milan( con Marco Sportiello a seguire, classe 92').

I rossoneri hanno bisogno del suo spirito di leadership, di esperienza ma anche spensieratezza, dote umana fondamentale per farsi voler bene in spogliatoio. Il leader Florenzi si è soprattuto visto in campo contro il Verona, incitando e dando consigli al giovane Bartesaghi nel proprio esordio in Serie A.