Leao a DAZN: "Quello che arriva da fuori mi carica. Mi sono ritrovato grazie al mio allenatore e alla mia squadra"

Ci racconti l'esultanza? “Io voglio solo rispondere in campo. Mi piace ascoltare il mio allenatore, le persone fuori dal club non mi interessano. Le cose che arrivano da fuori però mi caricano. Ho avuto un paio di mesi un po’ complicato, adesso mi sono ritrovato grazie al mio allenatore e alla mia squadra”.

Da dove nasce questa vittoria? “Sapevo che era una partita importante contro un grande avversario. Abbiamo ascoltato qualche parola da fuori che ci ha dato energia in più. Voglio ringraziare i nostri tifosi e la mia squadra perché abbiamo fatto una partita incredibile, da squadra. Questo è il Milan”.

Ti mancava il gol? "“Sentimento incredibile, anche se oggi non facevo gol abbiamo fatto una partita molto bella e sono contento”.

Sulle sfide in Champions: “Questa partita è stata importante per il campionato, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è stare vicino al Napoli. Le partite in Champions saranno altre partite e ora pensiamo alla partita contro l’Empoli a casa nostra”.

Con chi hai scambiato la maglia? “Con Kvara. Sono un grande fan di Kvara, mi piace per quello che fa in campo. Penso che sia simile a me, gli piace puntare l’avversario. Sta facendo una grande stagione”.