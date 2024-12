Leao a Milan Tv: "Ci è mancata la cattiveria. Era una partita per i tifosi: ora testa alta, pensare alla prossima"

vedi letture

Ennesimo risultato deludente, il Milan, nel giorno in cui festeggiava il 125° anniversario e poteva recuperare qualche punto in ottica Champions, non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e scivola ufficialmente all'ottavo posto in classifica con una distanza di otto punti dalla zona europea che conta, quella della Champions appunto. Ai microfoni di Milan Tv è intervenuto il numero 10 e capitano di giornata rossonero Rafael Leao che ha analizzato la sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa è mancato? "La cattiveria. Non abbiamo fatto una partita così perfetta ma abbiamo avuto occasioni di fare gol. Non abbiamo avuto fortuna oggi. E poi era una partita per dare qualcosa ai tifosi, perché era un giorno molto importante: adesso testa alta e pensare alla prossima"

Sull'intesa conb: "Un bravo ragazzo, di qualità. Ci ha fatto vedere oggi cosa può portare alla squadra, sono molto contento per lui: come giocatore che è qua da qualche anno, cerco sempre di dare fiducia a quelli più giovani che sono il futuro del Milan"