Leao a MTV: "La cosa più importante era vincere. Ora testa subito al campionato"

Intervistato da Milan TV dopo la vittoria in casa dello Slovian Bratislava, Rafael Leao ha rilascito queste parole: "La cosa più importante era vincere. Siamo passati in vantaggio, poi gli abbiamo concesso occasioni che gli hanno dato fiducia. Il mister aveva preparato bene la partita, sapevamo che non era facile giocare contro di loro in casa. In queste partite non basta la qualità per vincere".

Sulla continuità: "Ora mancano altre tre partite, speriamo di vincerle perchè è importante. Ora questa partita è finita, pensiamo subito a quella in campionato. Il Milan deve puntare sempre al top della classifica".