Leao a MTV: "Sarà una partita di dettagli, ma siamo arrivati concentrati con l'obiettivo di vincere"

Nel pre partita di Roma-Milan Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida contro i giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che partita ti aspetti?

"Partita difficile, contro una squadra forte che sta facendo molto bene. Hanno cambiato allenatore, che sta facendo un grande lavoro. Quindi affrontiamo una squadra forte, che gioca in casa, quindi sarà una bella sfida per noi. Abbiamo preparto bene questa partita, che sarà di dettagli, come l'abbiamo preparata noi. Però entriamo da Milan per vincere e mantenere il nostro obiettivo che è restare lì sopra".

Roma miglior difesa del campionato...

"Rispetto dell'avversario, hanno giocatori importanti. Io come gli altri 11, più i ragazzi in panchina, siamo arrivati concentrati con l'obiettivo di vincere. Noi entriamo da Milan per vincere e restare lì sopra".