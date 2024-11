Leao a secco a San Siro da sei mesi. Contro la Juve la serata di gala per esaltarsi

vedi letture

Da quanto tempo Rafa Leao non segna a San Siro? Il portoghese è atteso come uno dei possibili protagonisti di Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18. Galvanizzato dalle grandi prestazioni contro Real Madrid e Cagliari e dall'ottima parentesi col Portogallo (in gol contro la Polonia in Nations League), il numero 10 scalda i motori ed è pronto a rompere un tabù che dura da diversi mesi.

L'ultima partita in cui Rafa Leao ha segnato a San Siro risale alla giornata conclusiva del campionato 2023/24, il 25 maggio nel 3-3 contro la Salernitana. Partita che ha sancito l'addio di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, nonché quello di altri due pilastri dello scudetto 2021/22 come Olivier Giroud e Simon Kjaer. Leao nell'occasione segnò la rete del momentaneo 1-0.

In questa stagione Leao ha segnato tre reti con la maglia del Milan: la prima il 31 agosto all'Olimpico contro la Lazio, nella famigerata notte del cooling break in disparte con Theo Hernandez. Il ritorno al gol nell'ultima partita prima della sosta, alla Unipol Domus contro il Cagliari, dove ha segnato una splendida doppietta che però non è bastata a regalare il successo ai rossoneri. A bocca asciutta fin qui in casa dove però ha servito due assist, entrambi per Theo Hernandez, nelle partite vinte contro Venezia (4-0) e Lecce (3-0).

Leao sfiderà la Juventus per l'undicesima volta nella sua carriera. Nei dieci precedenti tutti in maglia Milan il portoghese ha segnato un solo gol, il 7 luglio 2020, nell'epica rimonta da 0-2 a 4-2. In quell'occasione Leao segnò la rete del provvisorio 3-2.